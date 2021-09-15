Москва, , 12:40 — REGNUM Международные СМИ крайне необъективно подходят к вопросу выборов в России. Об этом 15 сентября заявил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

Русофобская пропаганда Никита Устинов © ИА Красная Весна

«У нас есть мониторинг международной прессы, и там те, кто освещают наши выборы относительно нейтрально — это примерно 2−3% материалов. Это говорит о великой объективности проводников «демократии», «свободы» и всего прочего», — заявил Климов.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».

На этом фоне в западных и не только западных СМИ стали появляться статьи, посвященные политической обстановке в России. Тема недобросовестного проведения выборов в России даже была освещена в Саудовской Аравии.