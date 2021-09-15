Кишинёв, , 12:37 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду, а также члены правительства республики отказались участвовать в переговорах о новом соглашении по поставкам в страну газа из России, так как не могут договориться о льготах. Об этом телеканалу Accent 15 сентября сказал экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они просто боятся, они знают, что не могут договориться. Знают, что не смогут, как мы, найти приемлемые условия», — сказал оппозиционный политик.

Додон отметил, что в течение последних 20 лет руководство Молдавии участвовало в переговорах с Россией по поставкам газа. Он также напомнил, что правительство является акционером компании «Молдовагаз», представители которой будут подписывать договор поставки.

Напомним, договор о поставке газа из России в Молдавию действует до конца текущего года. Санду ранее заявила, что переговоры по новому договору должны вести представители газовой компании, а не руководители страны. В 2019 году Додон в ходе визита в Москву договорился о скидке на газ для Молдавии.

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