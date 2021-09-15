Кострома, 15 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Костроме намерены построить две транспортные развязки, за счёт которых транзитные грузовики не будут портить дороги в жилом секторе города. Об этом сообщает администрация Костромской области.

Https://adm44.ru Круговая развязка в Костроме

Одна развязка должна соединить улицы Галичская и Костромская в районе аэропорта. вторая — обеспечить транспортное соединение той же Галичской и улицы Смирнова. Проектирование первой развязки находится в завершающей стадии, проект второй ждут в 2022 году.

«Эти мероприятия позволят в значительной степени разгрузить Галичскую, проспект Мира, и улицу Ленина. Транзитный транспорт не будет заезжать в жилые микрорайоны, а будет проезжать по объездным дорогам» , — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Источник финансирования, за счёт которого будут строиться объекты, ещё не определён. Отметим, что в 2021 году в Костроме построили 5 круговых развязок на пересечении улиц Южной и Самоковской; Водяной, Речной и Заречной; Ткачей-Козуева; Козуева-Коммунаров; Коммунаров-Федосеева. Эту работу обещают продолжить.