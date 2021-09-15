Новосибирск, 15 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Новосибирске к отоплению досрочно подключены более ста объектов социальной сферы. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила Сибирская генерирующая компания.

СГК Отопительный сезон

«107 объектов социальной сферы досрочно подключены к отоплению по заявкам до официального старта отопительного периода», — уточнила СГК.

Тепло получили 87 детских садов и школ, 14 медицинских учреждений и шесть прочих объектов.

Отмечается, что ещё 104 соцобъекта начнут получать тепло в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что отопительный сезон в Новосибирске стартует 20 сентября.