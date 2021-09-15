Уфа, 15 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту пожара в частном доме, в результате которого погиб несовершеннолетний ребенок, возбуждено в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области Пожар в жилом доме

Сообщается, ночью 15 сентября после ликвидации пожара в частном доме в селе Старобайрамгулово Учалинского района было найдено тело 15-летнего подростка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар в доме размером 8×9 метров тушили девять огнеборцев на трех единицах техники.