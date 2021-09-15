Тамбов, 15 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Тамбовской области 15 сентября подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Всего в области были зарегистрированы 41 тыс. 920 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 39 тыс. 969 пациентов, в том числе 93 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 838 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.