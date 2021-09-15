Ижевск, 15 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В период проведения выборов школам Удмуртии, где будут расположены избирательные участки, рекомендовали различные формы обучения. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

ИА REGNUM На избирательном участке

Она уточнила, что решение о переводе на дистанционное обучение или о проведении спортивных, экологических, культурных мероприятий будет приниматься школами в том случае, если в школе будут работать несколько избирательных участков.

«В школах, где нет избирательных участков, образовательный процесс будет проходить в обычном режиме. Это отлаженный процесс, и проблем не должно возникнуть», — добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 17 по 19 сентября в России будут проходить выборы депутатов Государственной думы VIII созыва. В Удмуртии будут избираться депутаты представительных органов муниципальных округов I созыва.