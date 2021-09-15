Москва, 15 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Будет ли в РФ расти количество людей, делающих сбережения, зависит в числе прочего и от того, вырастет ли доверие населения к банковской системе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила профессор кафедры экономической социологии ВШЭ Ольга Кузина.

(сс) PROMarco Verch Свинья-копилка

«Мы живём уже 20 лет в ситуации, которая классифицируется как «восстановление стабильности», но при этом туманно представляем, что с нами будет через неделю, месяц, а уж тем более через год, — сказала Кузина. — Поэтому в данном случае сложно делать прогнозы. Стандартный ответ: накопления зависят от доходов. Чем выше доходы, тем выше вероятность, что люди будут делать сбережения. Чем выше доверие к банковской системе и больше ее стабильность, тем больше людей может рассчитывать свое будущее, формировать какие-то стратегии и следовать им. Нужны рост доходов и уверенность в завтрашнем дне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузина объяснила, что у граждан РФ очень низкий горизонт финансового планирования.