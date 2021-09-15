Воронеж, 15 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина избил 12-летнюю девочку у подъезда многоквартирного дома в микрорайоне Шилово Воронежа, видео с инцидентом воронежцы выложили в социальных сетях 14 сентября.

Helicam.vrn Воронеж

На видео, снятом в дневное время 5 сентября, видно, как взрослый ребенок хватает ребенка за капюшон и наносит удар по голове.

В ГУ МВД по Воронежской области корреспонденту ИА сообщили, что в полицию 6 сентября поступило заявление от мамы пострадавшей девочки.

«Установлено, что девочка звонила в домофон подъезда, при этом дверь подъезда была открыта. Проходящий мимо мужчина сделал ей замечание по поводу порчи имущества. В ходе словесной перепалки мужчина потребовал сопроводить его к родителям девочки для беседы. Он взял ребёнка за капюшон и отвесил подзатыльник. По ходу движения девочка вырвалась и убежала», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, полиция устанавливает личность и местонахождение участника конфликта.