Москва, 15 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В России сбережения на длительный срок делают очень немногие граждане, что связано с коротким горизонтом финансового планирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила профессор кафедры экономической социологии ВШЭ Ольга Кузина.

Pxhere.com Копилка

«Для жителей РФ в целом характерен короткий горизонт планирования, а сбережения требуют длительной перспективы, — сказала Кузина. — Но это не только российская черта. Во многих странах, которые переходили к свободному рынку от командных экономик, наблюдается похожая ситуация: горизонт финансового планирования короток, сбережения на длительный срок делают очень немногие».

Как пояснила Кузина, если сравнить эту ситуацию со странами Европейского союза, то там более 90% жителей имеют счета в банках.

«Это, конечно, не полностью отражает ситуацию со сбережениями, так как на счете может не быть денег, при этом при отсутствии счета могут быть наличные сбережения. Тем не менее, конечно, процент домохозяйств, имеющих сбережения, выше», — уточнила Кузина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузина назвала два главных фактора, которыми объясняется то, что в РФ низкий процент граждан располагают сбережениями.