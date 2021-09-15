Москва, 15 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. На автомобильном рынке России представлен компактный кроссовер Chevrolet Trailblazer нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Chevrolet Chevrolet Trailblazer

Модель предложена в России в четырех версиях — LS, LT, Activ и RS. Стоимость новинки составляет от 2 049 000 рублей до 2 447 000 рублей.

Экстерьер нового Trailblazer приобрел спортивные пропорции. Модель получила фирменную радиаторную решетку, узкие фонари ДХО и трехуровневую переднюю оптику.

Начальная версия кроссовера имеет в списке оснащения вариатор, систему переднего привода, тканевую обивку салона, диски колес на 17 дюймов, подогрев передних кресел, круиз-контроль, а также задние датчики парковки.

Модификация LT обладает бесключевым доступом в салон, серебристыми накладками на бамперах, рейлингами на крыше и регулируемой по высоте и по вылету рулевой колонкой. Салон модели в данной версии отделан искусственной кожей. В качестве дополнительной опции предусмотрены система полного привода и девятискоростной «автомат».

Максимальные версии Chevrolet Trailblazer получили климат-контроль с функцией ионизации воздуха, камеру заднего вида, светодиодные задние фонари и пакет электронных «помощников».

Ранее компания Chevrolet представила пикап Silverado ZR2 2022 модельного года.

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