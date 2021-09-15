* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:32 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задумалось о создании регулярной армии в Афганистане. Об этом 15 сентября заявил новый начальник штаба вооружённых сил Афганистана Кари Фасихуддин, сообщает India Today.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

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Высокопоставленный лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уточнил, что сильную и организованную армию они создадут уже в недалёком будущем.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане, объявив об окончании войны. В сентябре радикалы объявили о формировании нового правительства. Исполнять обязанности премьер-министра будет Мохаммад Хасан Ахунд.