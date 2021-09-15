Неаполь, Италия, 15 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Чтобы европейские футбольные клубы получали больше дохода, нужно создать новую лигу. Об этом 15 сентября заявил президент итальянского футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

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«Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать свое участие в них», — сказал Де Лаурентис.

По его словам, чтобы быть конкурентоспособными, нужно больше высококлассных футболистов и, следовательно, больше денег, но призовые от европейских турниров это не учитывают.

Он добавил, что клубы должны придумать более современный и прибыльный турнир для всех участников, в котором будет сокращено количество матчей и размер высших дивизионов во всех лигах Европы.

Де Лаурентис отметил, что есть проект, готовый привнести €10 млрд в европейский футбол, но для этого клубам нужна полная независимость.

Напомним, в апреле 12 европейских клубов пытались создать новый турнир — Суперлигу, против чего выступили УЕФА, болельщики, многие политики. В результате девять клубов признали этот проект ошибкой и вышли из него. От этой идеи не отказались только «Реал», «Ювентус» и «Барселона».