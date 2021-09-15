Москва, 15 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с 99-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

ИА REGNUM Протестующие заявили о нарушении своих прав

Президент подчеркнул, что за этот период Роспотребнадзор внес значимый вклад в развитие системы санитарно-эпидемиологического контроля и защищал законных прав и интересов потребителей.

«Ведомство готово трудиться с полной самоотдачей, чтобы оперативно и чётко реагировать на ситуации, от которых зависят жизнь и здоровье людей», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов.

ИА REGNUM ранее сообщало, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. была создана в 1922 году.

Читайте подробнее: Роспотребнадзор прокомментировал встречу Путина и Цивилёва без масок