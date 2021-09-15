Таганрог, Ростовская область, 15 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет директор муниципального казённого учреждения «Благоустройство» (Таганрог), обвиняемый в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Следователи полагают, что начальник учреждения принял установку и монтаж двух остановочных павильонов. При этом конструкции не соответствовали проектно-сметной документации и имели явные дефекты. Обвиняемый пошёл на преступление в целях получения годовой премии за 2020 год и во избежании наказания за неосвоенные в срок средства, выделенные для реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Сумма ущерба превысила 4,8 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.