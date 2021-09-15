Москва, 15 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. То, что в России лишь около 45% населения располагают сбережениями, объясняется двумя главными факторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила профессор кафедры экономической социологии ВШЭ Ольга Кузина.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сбережения

«На наших выборках, которые репрезентативны для России, не более 30−35 процентов имеют сбережения, по данным за последние два года. В наших случаях 50% имеющих сбережения — это только крупные города, более высокодоходные группы населения и так далее, — сказала Кузина. — Но почему же так мало? Есть два фактора: первый фактор — это низкий доход людей, который не дает возможности делать сбережения. Второй — уровень доверия к финансовым институтам. Для того чтобы сберегать, нужно быть уверенными, что то, во что вкладываются сбережения, не потеряет своей ценности, банки не разорятся, инвестиции не обесценятся и так далее».

Как пояснила Кузина, так как в РФ все ещё невысокий уровень финансовой грамотности населения, то люди часто не знают, что существует государственная система страхования вкладов, и не доверяют деньги банкам.

«Хотя в последние годы ситуация с финграмотностью значительно улучшилась», — уточнила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России изменилась цель, которой руководствуются жители, формируя сбережения.