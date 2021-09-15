Минск, 15 сентября 2021, 12:30 — REGNUM Сообщения о возобновлении полетов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» в страны Европейского союза не соответствуют действительности. Об этом 15 сентября сообщили представители авиакомпании из Белоруссии.
«Пока официальной информации нет, все осталось по-прежнему. Когда появится информация по возобновлению либо продлению приостановок, мы оперативно опубликуем на сайте и в соцсетях», — приводит их слова РИА Новости.
При этом ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что с сентября европейские авиакомпании возобновляют полеты в Минск.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.