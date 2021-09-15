Москва, , 12:30 — REGNUM В Вашингтоне подготовили материалы о проведении выборов в Госдуму РФ для последующей публикации в СМИ подконтрольных стран. Об этом 15 сентября заявил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

Пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они так считают, потому что есть разнарядка в том мире, который подчиняется Вашингтону, и вот по этой разнарядке они получают такую нарезку на английском языке, а затем переводят на свои языки. Вот это и есть то, что написали в Вашингтоне, только в данном случае через одну из восточных стран», — заявил Климов.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».

На этом фоне в последние дни в западных и не только западных СМИ стали появляться статьи, посвященные политической обстановке в России. Тема недобросовестного проведения выборов в России даже была освещена в Саудовской Аравии.