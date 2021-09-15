Коми, 1 июня, 2005, 11:23 — ИА Регнум. Над Печоро-Илычским заповедником нависла реальная угроза уничтожения охраняемых территорий. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор государственного заповедника Александр Якушев, до сих пор не заключен договор с Сыктывкарской авиабазой охраны лесов. Около двух месяцев назад из управления "Росприроднадзора" пришла телеграмма с предложением воздержаться от заключения этого договора из-за отсутствия средств, и до сих пор вопрос финансирования не решен.

"Наступает лето, пожароопасный период, а это значит, что мы рискуем потерять леса. Сумма для осуществления работ по обнаружению и тушению пожаров нужна смешная - 150 тысяч рублей, но даже ее мы не можем выделить из собственных средств. Если сегодня нам не поможет правительство Коми, то завтра могут повториться события пятилетней давности, когда в заповеднике выгорело более тысячи гектаров лесов", - сказал Александр Якушев.