Чехов, Московская область, 15 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Новую школу планируется построить на улице Московской в подмосковном Чехове. Об этом 15 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Mos.ru Новая московская школа

Образовательное учреждение будет рассчитано на 825 мест. Ввести учебное заведение в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«В новой школе общей площадью более 13.6 тыс. кв. м предусмотрены все необходимые кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, занятий спортом и творчеством, а также питания и медицинского сопровождения учащихся», — сказано в сообщении.