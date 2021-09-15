Салехард, 15 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Югре 15 сентября произвело внештатную посадку воздушное судно В-737 авиакомпании «ЮТэйр» сообщением Москва — Новый Уренгой. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Aviasovet.ru ЮТэйр

Приземлиться на запасной аэродром в Нижневартовске самолёт был вынужден из-за плотного тумана в Новом Уренгое. На борту воздушного судна находились 178 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних.

По причине тумана также задерживается регулярный рейс авиакомпании «ЮТэйр» сообщением Новый Уренгой — Москва. Количество пассажиров на рейс составляет 176 человек, из них трое несовершеннолетних.

Транспортной прокуратурой осуществляется контроль за предоставлением авиакомпанией необходимых услуг для граждан.