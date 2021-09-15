В Самарской области в результате ДТП погиб водитель мотоцикла
Самара, 15 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Мотоцикл. ДТП
Сообщается, что утром 15 сентября в селе Русская Борковка Ставропольского района столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
«Водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу водителю мотоцикла, приближающемуся со встречного направления», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что водитель мотоцикла получи не совместимые с жизнью травмы.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате ДТП на трассе погибли три человека.