Самара, 15 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мотоцикл. ДТП

Сообщается, что утром 15 сентября в селе Русская Борковка Ставропольского района столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

«Водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу водителю мотоцикла, приближающемуся со встречного направления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что водитель мотоцикла получи не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате ДТП на трассе погибли три человека.