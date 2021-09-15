Москва, , 12:26 — REGNUM Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» первый спикер Совфеда Андрей Турчак пообещал, что проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам будет внесен в Государственную думу РФ в конце сентября. В ходе обсуждения с правительством РФ социальной газификации в регионах и мер по её завершению Турчак сообщил, что будет обеспечено максимально быстрое прохождение законопроекта в нижней палате российского парламента.

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«Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, и две поправки в федеральный закон, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция «Единая Россия» внесёт эти поправки и обеспечит их оперативное принятие», — отметил он. «Что касается проблемы основного абонента… также проект федерального закона надо отработать, — заявил секретарь генсовета «Единой России». — Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам».

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