Москва, 15 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, корректирующее ставки вывозных пошлин на ферросплавы и железо в порошке. Об этом 15 сентября сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В правительстве отметили, что решение позволит поддержать производителей металлов и укрепить их экспортный потенциал. Согласно документу, ставка пошлины для ферромарганца составит 5%, но не менее 49 американских долларов за одну тонну, для ферросиликохрома — 5%, но не менее 71 доллара за тонну, для феррохрома — 5%, но в зависимости от сплава не менее 57, 109 или 134 долларов за тонну.

Отменяются вывозные пошлины на железо в порошке, ферромолибден, феррониобий, ферровольфрам, ферротитан. Решение вступит в силу через 30 дней после официального опубликования документа и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2021 года, уточнили в правительстве.

Поясняется, что решение принято в связи с изменением ситуации на внешних рынках.