Калуга, 15 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 99 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 сентября. Днём ранее, 14 сентября, в регионе было зарегистрировано 102 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 529 человек, 43 678 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 648 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.