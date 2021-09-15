Владимир, 15 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Во Владимирской области 15 сентября подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 664 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 47 тыс. 521 пациент, в том числе 211 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1840 человек. За последние сутки подтверждено 11 новых летальных случаев.