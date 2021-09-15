Красногорск, 15 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Владельцы нежилых помещений в многоквартирных домах Подмосковья теперь могут согласовать перепланировку онлайн на региональном портале госуслуг. Об этом 15 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

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«В связи с изменением законодательства согласовать перепланировку онлайн можно не только собственникам квартир Подмосковья, но и владельцам нежилых помещений в многоквартирных домах», — отметило министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

В числе таких объектов в многоквартирных домах министр назвал аптеки, магазины, салоны красоты и другие организации. Теперь их перепланировку можно будет согласовывать онлайн.