Москва, 15 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в России ухудшается в последние несколько лет. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на Форуме экологического благополучия.

Kremlin.ru Александр Козлов

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«Мы видим, что стали в разы чаще гореть леса, например, на мерзлоте. Климат изменился, мы подстраиваемся под эти изменения… На протяжении последних трёх-четырёх лет ситуация, связанная с лесными пожарами, ухудшается», — сказал Козлов.

Он отметил, что ежегодно огонь проходит по землям объёмами около восьми миллионов гектаров.

При этом Козлов подчеркнул, что такие масштабы горения не означают полную гибель лесов.