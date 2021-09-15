Москва, , 12:21 — REGNUM В новой стратегии отношений Евросоюза с Россией политика сдерживания Москвы приобретёт новое качество. Об этом 15 сентября заявила депутат Европейского парламента Татьяна Жданок на телеканале «Россия 24».

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вообще, там не только Россия, там есть и Лукашенко. Конечно, фамилия Лукашенко реже упоминается, Путин в каждой строчке, «режим Путина». Новым является концепция вообще отношения Евросоюза к России, сформулированная в виде трёх позиций», — заявила Жданок.

«Если раньше в последнем докладе, принятом два года назад, это было в первую очередь «критическое сотрудничество»… то теперь это «критическое сотрудничество» только на третьей позиции, а первая — это push-back, то есть Россию нужно «отодвинуть», второе — знаменитое «сдерживание» (constraint), и потом уже идёт критическое сотрудничество», — пояснила она.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».