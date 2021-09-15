Москва, 15 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В новой стратегии отношений Евросоюза с Россией политика сдерживания Москвы приобретёт новое качество. Об этом 15 сентября заявила депутат Европейского парламента Татьяна Жданок на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

«Вообще, там не только Россия, там есть и Лукашенко. Конечно, фамилия Лукашенко реже упоминается, Путин в каждой строчке, «режим Путина». Новым является концепция вообще отношения Евросоюза к России, сформулированная в виде трёх позиций», — заявила Жданок.

«Если раньше в последнем докладе, принятом два года назад, это было в первую очередь «критическое сотрудничество»… то теперь это «критическое сотрудничество» только на третьей позиции, а первая — это push-back, то есть Россию нужно «отодвинуть», второе — знаменитое «сдерживание» (constraint), и потом уже идёт критическое сотрудничество», — пояснила она.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».