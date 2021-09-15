Джакарта, 15 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Индонезия намерена уделять приоритетное внимание развивающимся странам во время председательства в G20, сообщает CNN Indonesia.

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«Индонезия будет уделять внимание не только интересам членов G20, но и интересам развивающихся стран», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, страна будет уделять большое внимание развивающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, включая небольшие страны в Тихом океане.

Президент вылетит в Италию в конце октября для участия в передаче председательства в G20.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии рассказала о логотипе председательства Индонезии в G20.

Подробнее в материале:Логотип председательства Индонезии в G20 выполнен в красно-белых тонах