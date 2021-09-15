Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого после смерти обнаружили иголку в лёгких. Об этом 15 сентября в пресс-службе ведомства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 сентябри в Петербурге скончался 1,5-месячный ребенок, это произошло на следующий день после того, как его выписали из больницы. В настоящий момент точная причина смерти еще не установлена, однако по некоторым данным, в лёгком умершего была найдена иголка от шприца.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого, по сообщениям СМИ, обнаружили иголку в легких», — сообщили в ведомстве.