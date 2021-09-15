Воронеж, 15 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Запрос предложений на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию Воронежского государственного цирка, филиала Росгосцирка объявлен единым заказчиком в сфере строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы тендера. Рассмотрение заявок на участие в тендере состоится 24 сентября.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». реж.Фёдор Хитрук. 1965.СССР Цирк

Проведение работ по реконструкции здания Воронежского цирка запланировано на 2021−2024 годы, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,8 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. Проект реконструкции предусматривает, в частности, обновление инженерных сетей, фасадов и интерьеров здания, а также строительство в здании ветеринарного и медицинского пунктов, оборудование зоны кафе и бара.

Здание Воронежского цирка было построено в 1972 году, зрительный зал рассчитан на 2 тыс. посадочных мест, а общая площадь здания превышает 11 тыс. кв. м. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении на реконструкцию цирка в Воронеже 1,8 млрд рублей.