Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Пока не принято никаких решений по сносу пустующего Невского рынка на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге ради строительства нового моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта. Об этом в комитете имущественных отношений (КИО) администрации Петербурга заявили 15 сентября телеканалу «Санкт-Петербург».

Марина Каширская ИА REGNUM Закрытый рынок

Ранее СМИ сообщили, что Невский рынок постройки 1960-х годов могут снести, потому что его территория необходима для строительства новой переправы через Неву и соответствующей транспортной развязки на левом берегу Невы.

В КИО подтвердили, что в Генплане и проекте нового Генплана Петербурга с северо-западной стороны от территории рынка планируется организация транспортной развязки, но пока конкретных решений на этот счет нет.

«Идет разработка проектов технического задания и соглашения на их разработку. Определить, может ли потребоваться изъятие прилегающих земельных участков, до проектирования невозможно», — сказали в пресс-службе КИО.