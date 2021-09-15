Киев, , 12:23 — REGNUM Власти Украины готовы продлить контракт с «Газпромом» на транзит сырья. Об этом глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил по итогам переговоров с немецкой делегацией, посвящённым поставкам газа в ЕС.

Юрий Витренко Mpe.kmu.gov.ua

Витренко отметил, что объёмы газа, которые сейчас идут через Украину, необходимо перенести в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Немецкие партнёры знают о готовности Киева к переговорам с Газпромом.

«Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит <…> будет сохранен», — сказал глава «Нафтогаза».

Он добавил, что именно договоры с компаниями из ЕС нужны в первую очередь, так как продление срока действия газового контракта не гарантирует в полной мере сохранение транзита через Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украину для переговоров по ситуации с транзитом газа в ЕС прибыла немецкая делегация во главе с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГАндреасом Файхтом.

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