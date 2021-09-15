Москва, , 12:16 — REGNUM В Евросоюзе готовятся принять доклад о принципах отношений с Россией, и этот эпизод стал беспрецедентным по накалу антироссийских настроений. Об этом 15 сентября заявила депутат Европейского парламента Татьяна Жданок на телеканале «Россия 24».

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

«Голосование по документу состоится окончательное вечером, обсуждался он, правда, уже вчера. Это большой доклад о принципах взаимоотношений Евросоюза и России. Он проходил через комитет по иностранным делам уже несколько месяцев по всей полной процедуре, с докладчиками», — заявила Жданок.

«В основном это были дебаты в одни ворота, то есть российские ворота. Россия плохая, Россия виновата во всём. Такого накала антироссийских настроений было неприятно выдерживать», — указал она.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».