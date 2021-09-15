Москва, 15 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Евросоюзе готовятся принять доклад о принципах отношений с Россией, и этот эпизод стал беспрецедентным по накалу антироссийских настроений. Об этом 15 сентября заявила депутат Европейского парламента Татьяна Жданок на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

«Голосование по документу состоится окончательное вечером, обсуждался он, правда, уже вчера. Это большой доклад о принципах взаимоотношений Евросоюза и России. Он проходил через комитет по иностранным делам уже несколько месяцев по всей полной процедуре, с докладчиками», — заявила Жданок.

«В основном это были дебаты в одни ворота, то есть российские ворота. Россия плохая, Россия виновата во всём. Такого накала антироссийских настроений было неприятно выдерживать», — указал она.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».