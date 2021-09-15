Сеул, 15 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 599 970 человек. Об этом 15 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 15 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 34 582 174 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 67,3%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 18 703 199 человек, препаратом AstraZeneca — 11 094 713 человек, препаратом Janssen — 1 354 431 человек, Moderna — 3 429 831 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 223 890 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 20 710 283 человека.

За последние два дня (13 — 14 сентября) в стране был зарегистрировано 10 715 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 227 232 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на 17 человек, до 615 человек.