Днепропетровск, Украина, 15 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. При взрыве автомобиля в городе Днепр (Днепропетровск) на Украине погибли два человека. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

Уточняется, что взрыв в автомобиле «Ниссан Примера» в Днепре прогремел около 09:00 (совпадает с мск) и на месте трагического инцидента работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и эксперты криминальной лаборатории.

«В результате взрыва погибли два человека внутри автомобиля», — говорится в сообщении и отмечается, что это были мужчина и женщина.

«По данному факту открыто уголовное производство с предварительной юридической квалификацией по статье 258 УК Украины (террористический акт)», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю пресекли деятельность сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).