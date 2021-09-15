Вашингтон, , 12:14 — REGNUM России надо скорее избавляться от зависимости от США, а эта работа, если и идёт, то крайне медленно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 сентября, комментируя публикацию Financial Times.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, по данным издания, председатель КНР Си Цзиньпин отклонил предложение президента США Джозефа Байдена о личной встрече. В администрации США заявили, что эта информация не соответствует действительности.

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« Посмотрим, как этот сюжет будет развиваться дальше, но, если информация об отказе Си Цзиньпина от личной встречи с Джо Байденом подтвердится, я оценю это не просто как один из самых сильных политических ходов последнего десятилетий, но как рубежное событие в международных отношениях. Впрочем, в Financial Times уже заявили, что издание «твердо стоит на своем освещении».

Понятно, что Китай набирает силу; понятно, что США слабеют… Россия тоже, как нам говорят, набирает силу. Тем не менее, на такой шаг руководство нашей страны не готово — наоборот, любая личная встреча президента России с президентом США рассматривается как престижное событие.

Кто-то скажет, что в условиях сильной зависимости от США резкие шаги в двусторонних отношениях были бы не более чем неоправданной бравадой. Ну, так надо скорее избавляться от этой зависимости, а эта работа, если и идёт, то, судя по опоздавшим на двадцать лет обвинениям во вмешательстве США в наши выборы, идёт крайне медленно. Главное ведь — это умственная зависимость, а здесь у нашей так называемой «элиты» привязка к США, к Западу в целом, остаётся крайне и непростительно плотной.

Си Цзиньпин не просто занял личную позицию в отношении Джо Байдена — он послал ясный сигнал своей элите: Китай от США дистанцируется в принципе, а тот объём отношений, который объективно необходимо поддерживать, будет поддерживаться только при условии отказа Вашингтона от угроз и менторства. Это и сигнал Пекина всему миру.