Москва, 15 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Принятие второго пакета мер поддержки IT-отрасли является важным событием, которое повлияет на ход цифровой трансформации экономики в России в ближайшие годы. Об этом ИА REGNUM заявил председатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев.

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«Второй пакет мер поддержки IT-отрасли — важное событие, которое будет ощутимо влиять на развитие отечественной IT-индустрии и ход цифровой трансформации экономики в ближайшие годы», — сказал Комлев.

По его мнению, IT-индустрия и профильные некоммерческие объединения активно включились в работу над ним с осени 2020 года, и общественные объединения аккумулировали наиболее проработанные из них.

Совет ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики на своих заседаниях, в частности, обсуждал меры общесистемного характера, предложения по развитию сегмента информационной безопасности и по подготовке кадров. Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» и аппарат правительства организовали работу по согласованию собранных предложений со всеми ведомствами. Меры собирались в крупные блоки. Требовалось экономическое обоснование, указания перспектив от принятия тех или иных мер защиты каждой из них на целом ряде совещаний, в том числе с участием зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.

Комлев подчеркнул, что это была интенсивная и интересная работа: «Да, собственно, она и не закончилась. Утверждение дорожной карты председателем правительства — это значимая веха, но не конечная цель. Теперь каждую меру нужно раскрыть, перевести в нормативно-правовые акты, обеспечить их принятие и реальное правоприменение. Надеюсь, что наш Совет ТПП РФ активно включится и в эту работу в интересах индустрии, интересах регионов, интересах потребителей».

Вместе с тем, сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герман Клименко, отметил, что во второй пакет мер не вошли меры поддержки для интернет-компаний: «Очень хотелось, чтобы в следующем пакете мер мы увидели меры поддержки для отечественных интернет-компаний».

Также, по мнению Клименко, необходимо предусмотреть введение налоговых преференций для российских разработчиков игр, продаваемых на площадках AppStore и Google Play, что благоприятно отразится на развитии этого быстрорастущего рынка.