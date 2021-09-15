Горно-Алтайск, 15 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за весь период пандемии подтверждено 21 138 случаев.

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени более 20 тыс. пациентов, в том числе 44 за последние сутки.

Подтверждено также два новых летальных случая — от COVID-19 скончались 71-летняя жительница Улаганского района и 85-летний житель Горно-Алтайска.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 375 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 328 — от COVID-19, 47 — от иных причин», — отметили в оперштабе.