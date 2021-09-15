Пермь, 15 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 447 заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 15 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в больницах проходят 49 человек, еще 398 пермяков находятся дома под наблюдением врачей.

С конца марта 2020 года в Прикамье зафиксировано 94 605 носителей коронавируса. Оправились от болезни 83 664 человека. На сегодняшний день в стационарах лечатся 3122 пациента с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд свободен на 24,4%.

Жертвами COVID-19 в регионе стали 4444 человека. За последние сутки подтверждено 25 смертей.