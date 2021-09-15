Старый Оскол, Белгородская область, 15 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. КамАЗ столкнулся с трамваем на проспекте Алексея Угарова в Старом Осколе Белгородской области. Оба транспортных средства получили значительные повреждения, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Https://31.мвд.рф ДТП с трамваем

По предварительным данным, 14 сентября около 17:10 водитель грузовика в микрорайоне Дубрава-1 на перекрёстке неравнозначных дорог при повороте направо не уступил дорогу пассажирскому транспорту. Столкновения избежать не удалось, у трамвая сильно повреждена кабина.

В результате ДТП телесные повреждения получили 62-летняя и 11-летний пассажиры трамвая.