Нальчик, 15 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Обвиняемым по нему проходит местный житель, который, угрожая расправой, вступил в половую связь со своей племянницей, сообщили 15 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Насилие

Как стало известно в ходе расследования, 23-летний подозреваемый изнасиловал свою 12-летнюю племянницу. Преступление было совершено дома осенью 2020 года. Малолетняя девочка в силу возраста не смогла сопротивляться и стала жертвой насилия.

«Находясь вместе со своей малолетней племянницей, 2008 года рождения, по месту жительства, осознавая противоправный характер своих действий, используя беспомощное состояние малолетней, заведомо зная, что она не способна оказать сопротивление и выразить свою волю, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении СКР.

Расследование дела продолжается.

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