Калуга, 15 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с 78-й годовщиной освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщает 15 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге почтили память воинов, павших при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков

В поздравлении губернатора области говорится о том, что путь к последнему штурму вражеских позиций на калужской земле был долгим и трудным. Бои шли более 700 дней. Сотни тысяч советских воинов встретили здесь свою смерть. За время оккупации были убиты, замучены, отправлены в лагеря десятки тысяч мирных жителей. Но люди не сдавались, объединялись в партизанские отряды, подпольно и открыто вредили врагу, помогали под страхом смерти нашим солдатам.

«Сколько бы ни жили мы и наши потомки, об этих страшных днях мы должны помнить всегда. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям войны! Вечная слава защитникам Родины! Здоровья, благополучия и мира всем вам!», — заявил Владислав Шапша».