Страсбург, Франция, 15 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Марина Кальюранд призвала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили воздержаться от действий, которые могли бы обострить ситуацию на его родине. Об этом, как передаёт телеканал «Имеди», она сообщила журналистам после встречи с бывшим грузинским лидером.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Евродепутат рассказала, что на встрече в основном обсуждали выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября. Кальюранд отметила, что экс-президент способен повлиять на ситуацию в стране, но она не вправе ему запретить туда возвращаться.

«Саакашвили известен в Грузии, некоторые его любят, некоторые ненавидят, — сказала Кальюранд. — Но я не нахожусь в той позиции, чтобы рекомендовать уму ехать или не ехать».

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент. Саакашвили объявил, что приедет в Грузию к выборам, чтобы попытаться сменить власть стране.