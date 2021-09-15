Москва, 15 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. По итогам первых семи месяцев 2021 года российские автолюбители на 29% активнее интересовались покупкой автозапчастей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Автозапчасти

Чаще всего в отчётный период автолюбители в России интересовались электрооборудованием. Здесь рост по сравнению с прошлым годом составил 32%.

Среди подержанных автозапчастей наибольший спрос зафиксирован среди деталей для двигателя, трансмиссии, подвески, привода, рулевого управления, системы охлаждения, а также топливной, выхлопной и тормозной систем. Рост спроса на них в годовом сравнении составил 21%.

Также аналитики зафиксировали рост предложений на автомобильные детали. Число размещенных объявлений на автозапчасти увеличилось с начала 2021 года по июль включительно на 20%.

Напомним, средний чек на автомобильные услуги в 2020 году вырос на 7% по сравнению с 2019 годом.

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