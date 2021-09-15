Липецк, 15 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Липецкой области 15 сентября подтверждено 200 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 49 тыс. 819 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 43 тыс. 504 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 112 — за последние сутки.

За весь период скончались 1532 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.