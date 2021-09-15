Оренбург, 15 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 334 новых заражения коронавирусом, что на три меньше, чем сутками ранее, сообщает 15 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число зарегистрированных с начала пандемии заражений достигло 72 215. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 3684,59 на 100 тысяч населения.

Выздоровели 60 472 оренбуржца. За последние сутки из COVID-отделений выписали 350 пациентов, что превышает суточный показатель выявленных заражений.

Из-за коронавирусной инфекции в Оренбуржье скончались 1736 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки.